Саратовский коммунист Бондаренко в 100 раз нарастил личный доход

Он обошел коллег по фракции и вплотную приблизился к общероссийскому лидеру партии

Николай Бондаренко. Кадр из видео на странице депутата в Instagram

Среди депутатов Саратовской областной думы шестого созыва, представляющих КПРФ, самым богатым стал Николай Бондаренко. За год он заработал, если верить сведениям о доходах, опубликованным на сайте облдумы, почти шесть млн рублей.

Это существенно больше, чем у остальных коллег по партии. Например, у Александра Нараевского сумма оказалась в 21 раз меньше.

Причем доходы Бондаренко существенно выросли за четыре года его работы в качестве парламентария. Если в 2017 году он задекларировал 57,8 тыс. рублей, то в 2020 — уже 5,9 млн рублей. Цифра на 10 порядков выше.

Теперь доходы Николая Бондаренко лишь немногим ниже лидера саратовских коммунистов Ольги Алимовой. Депутат Госдумы заработала 6 082 236,68 рубля. А у главного российского коммуниста Геннадия Зюганова — 7 589 957,18 рубля.

Забавно, что и супруга Бондаренко увеличила свой доход, но, конечно, не так существенно. В 2017 году она заработала 0, а вот в 2020 — уже 44 рубля.

За счет чего депутат-коммунист получает такие доходы? Источники он не раскрывает, но вот свой блог ведет регулярно. Кстати, там же он активно продает продукцию со своей символикой не по самым демократичным ценам. Футболка обойдется в 800–1200 рублей, а кружка — в 600. Члены мандатной комиссии областной думы уже сомневались в достоверности сведений о доходах, предполагая, что в реальности Бондаренко получает куда больше.

Вероятно, имея такие доходы, вполне можно позволить себе провести даже не один приятный вечер в дорогом ресторане, где уже был замечен ранее Николай Бондаренко. Еще его часто видят на разного рода несанкционированных акциях, где он большей частью кричит громче всех, а потом объясняет это встречей с избирателями. А вот на субботниках не замечают, и на совещаниях, где идет конструктивный диалог о будущем Саратовской области, не видели. Да и с пожертвованием средств на благотворительность тоже туго.

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