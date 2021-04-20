ФАП сгорел в Хвалынском районе
Огонь полыхал на 140 кв. метрах
ФАП сгорел в селе Хвалынского районаФото: ГУ МЧС по Саратовской области
В Хвалынском районе Саратовской области сгорел фельдшерско-акушерский пункт.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, пожар случился около половины пятого утра во вторник, 20 апреля.
Загорелось одноэтажное деревянное здание, обложенное кирпичом в селе Черный Затон. Площадь пожара составила 140 кв. метров.
На тушение выезжали два расчета. Причина пожара устанавливается.
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