ФАП сгорел в Хвалынском районе

ФАП сгорел в селе Хвалынского района ГУ МЧС по Саратовской области Фото:

В Хвалынском районе Саратовской области сгорел фельдшерско-акушерский пункт.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, пожар случился около половины пятого утра во вторник, 20 апреля.

Загорелось одноэтажное деревянное здание, обложенное кирпичом в селе Черный Затон. Площадь пожара составила 140 кв. метров.

На тушение выезжали два расчета. Причина пожара устанавливается.

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