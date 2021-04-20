В Заводском и Ленинском районах отключили воду

В Саратове сегодня, 20 апреля, отключили воду.

Ориентировочно до 18:00 не будет воды на 4-й Нагорной от 1-го Прессового проезда до Прессовой, на Прессовой, Пролетарской и Шилинского в Заводском районе и улицах Тархова, 1, 1а, 1Б, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 13, 13а, 15 и Лебедева-Кумача, 79, 81 в Ленинском районе.

Виной всему аварии на сетях ООО «КВС».

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