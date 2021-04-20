Ванцова возмутили заработки коммуниста Бондаренко

Член Общественной палаты Саратовской области Александр Ванцов на своей странице в социальных сетях выразил возмущение возросшими в несколько раз доходами депутата-коммуниста Бондаренко

- На этой неделе были обнародованы доходы депутатов. Заработки большинства народных избранников значительно превышают доход обычных граждан. Особенно меня возмущают выросшие в несколько раз доходы коммуниста Бондаренко. Они достигли 5,9 млн рублей в год. Это почти 450 тыс. в месяц. Этот гражданин сам себя называет борцом за народ, но получает он отнюдь не как обычный гражданин. Он уже давно не представитель народа, а скорее защитник олигархов от КПРФ типа Грудинина и Левченко. Сам он не скрывает, что львиную долю дохода получает от американского интернет-гиганта YouTube. Вот такие теперь коммунисты пошли, которые кормятся с руки американских буржуазных корпораций, – подвел итог Ванцов.

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