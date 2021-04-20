Володин заявил о полной замене тротуаров во Фрунзенском и Волжском районах

Володин о тротуарах в Саратове

В Саратове в 2021 году построят новые тротуары к объектам соцсферы.

- Мы в этом году должны завершить строительство тротуаров в исторической части города между улицами Соколовая и 2-я Садовая, между набережной Космонавтов и Аткарской. Но проанализировав в ходе совещания с главами районов Саратова и представителями правительства области этот вопрос, сошлись во мнении, что можно будет нам выйти на строительство тротуаров во Фрунзенском районе на 100 %, — рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Видеообращение спикера ГД опубликовано в соцсетях его сторонников.

Также Володин рассказал, что обсудил с депутатом Государственной думы Николаем Панковым вопрос проработки тротуаров в Волжском районе. Там также до сентября планируется отремонтировать 100% тротуаров.

Для аналогичной работы в Ленинском районе нужно 127 млн рублей. При этом предстоит посчитать еще и те, что не стоят на балансе и отсутствуют в документах, но по которым ходят люди.

- Такую задачу мы поставили по всем оставшимся районам города Саратова. Поэтому в этом году нас ждет большая работа, — сказал Володин.

Он попросил горожан следить за качество работ.

- Будет город другой — у нас с вами не только настроение будет лучше, но и все потянутся. Кто-то назад, а кто-то будет создавать новые рабочие места и предприятия. У нас это тоже в повестке есть, — заявил спикер Госдумы.

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