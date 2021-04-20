Поселок Поливановка останется без воды на весь четверг
Планируется масштабное отключение запорной арматуры
Жители поселка Поливановка в Саратове останутся без воды в четверг.
Как сообщили «КП- Саратов» в ООО «КВС», отключение запланировано на весь день — с пяти утра до 11 вечера.
Причина — замена запорной арматуры, планируется установить 10 новых задвижек разного диаметра.
Жителям рекомендуется пополнить запасы питьевой воды.
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