Пропавших двое суток назад на Волге рыбаков ищут саратовские спасатели

Пока нашли только лодку

Спасатели ищут пропавших Саратовская областная служба спасения Фото:

В Красноармейском районе Саратовской области на Волге пропали рыбаки.

- Трое мужчин отправились на рыбалку на лодке и у Нижней Банновки пропали. На связь они перестали выходить около двух суток назад, — сообщили «КП-Саратов» в облспасе.

Спасатели обследуют берег, а водолазы Саратовской областной службы спасения ищут рыбаков в воде. Подтопленную лодку уже нашли.

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