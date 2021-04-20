Пропавших двое суток назад на Волге рыбаков ищут саратовские спасатели
Пока нашли только лодку
Спасатели ищут пропавшихФото: Саратовская областная служба спасения
В Красноармейском районе Саратовской области на Волге пропали рыбаки.
- Трое мужчин отправились на рыбалку на лодке и у Нижней Банновки пропали. На связь они перестали выходить около двух суток назад, — сообщили «КП-Саратов» в облспасе.
Спасатели обследуют берег, а водолазы Саратовской областной службы спасения ищут рыбаков в воде. Подтопленную лодку уже нашли.
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