Депутат из Саратовской области незаконно завысил себе зарплату

В Дергачевском районе Саратовской области вынесен приговор бывшему главе муниципалитета.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, бывшего главу Верхазовского МО признали виновным в подлоге и присвоении.

Он являлся также председателем совета депутатов и в 2018 и 2020 годах подделал решения об увеличении себе зарплаты. В итоге он присвоил 349 тыс. рублей. Свою вину подсудимый признал частично.

Суд приговорил его к условному сроку на два года и один месяц. Также с него были взысканы незаконно полученные средства.

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