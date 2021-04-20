В центре Саратова столкнулись трамвай и Renault
Вагоны перестали ходить по маршрутам
Фото из соцсетей
Сегодня, 20 апреля, в центре Саратова, на перекрестке Рахова и Вавилова, случилось ДТП.
- Столкнулись Renault и трамвай. Пострадавших нет, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.
Из-за этого в 11:50 было прервано движение трамваев №3, 9, 10 и 11.
«Тройки» от 6-й Дачной идут с увеличенным интервалом, а от Мирного переулка стоят. «Одиннадцатые» ходят из Солнечного только до Осипова.
«Девятки» и «десятки» сократили свой путь от конечных до Детского парка.
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