В центре Саратова столкнулись трамвай и Renault

Фото из соцсетей

Сегодня, 20 апреля, в центре Саратова, на перекрестке Рахова и Вавилова, случилось ДТП.

- Столкнулись Renault и трамвай. Пострадавших нет, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.

Из-за этого в 11:50 было прервано движение трамваев №3, 9, 10 и 11.

«Тройки» от 6-й Дачной идут с увеличенным интервалом, а от Мирного переулка стоят. «Одиннадцатые» ходят из Солнечного только до Осипова.

«Девятки» и «десятки» сократили свой путь от конечных до Детского парка.

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