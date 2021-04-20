Юбилей победы над невидимым врагом: 35 лет назад произошла авария на Чернобыльской АЭС

На сегодняшний день в органах социальной поддержки населения Саратовской области на учете состоят 2 046 граждан, подвергшихся воздействию радиации. Из них 1 846 человек пострадали вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом рассказала первый замминистра труда и социальной защиты региона Наталья Жуковская.

- Всем им предоставляется социальная поддержка, размер которой зависит от того, к какой категории пострадавших гражданин относится, – отметила замминистра.

Сегодня все льготы и права ликвидаторов закреплены законодательно. Но так было не всегда. Все этапы операции по ликвидации аварии, а также трудности, с которыми впоследствии столкнулись ликвидаторы, вспомнили на брифинге.

- 26 апреля 1986 года на ЧАЭС произошла серия взрывов, в результате которых был разрушен 4 блок. Первыми на место катастрофы прибыли пожарные, которые потушили сам блок и территорию вокруг. Уже 27 апреля в Чернобыль прибыло подразделение 122 мобильного отряда ликвидации последствий аварий химических войск, который базировался в нашей области, в Шиханах. Военнослужащие в первую очередь организовали мониторинг заражения окружающей среды, — вспоминает член городской Общественной палаты, член Правления Общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль» г. Саратова Вячеслав Авдеев.

Через какое-то время людей на АЭС стало не хватать. На ликвидацию последствий направляются офицеры, прапорщики и курсанты Саратовского высшего военного инженерного училища химической защиты. К тому моменту пожарные, которые боролись с огнем в первые часы после аварии, были уже перевезены в Москву. Все они были тяжело поражены радиацией…

Основной удар на себя приняли люди, которые занимались ликвидацией последствий аварии первые месяцы.

- Все, кто работал в зоне заражения первые 3-4 месяца, получили серьезные дозы радиации. Потом была организована ротация людей, те, кто получил предельно допустимую дозу облучения, уезжали, на их место приезжали другие. Тысячам человек нанесен серьезный удар по здоровью. Общероссийская организация, объединившая ветеранов Чернобыля, появилась только в декабре 1990 года, а в Саратове — в 1991 году. И первыми задачами стала организация социальной и медицинской помощи, а также увековечение памяти подвига ликвидаторов, — подчеркнул председатель Правления Общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль» Саратова Алексей Жуков.

Сегодня вопрос увековечивания памяти героев-чернобыльцев встал снова, но уже немного под другим углом.

- С момента аварии на ЧАЭС прошло 35 лет. Много событий произошло в стране и мире. Общество начинает забывать о том, что случилось в Чернобыле. Поэтому сейчас работаем с молодежью, школьниками, проводим мероприятия, «уроки мужества». Ребята с интересом слушают, задают вопросы, — поделился Алексей Жуков.

Помогает в этой работе «Союзу Чернобыль» региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

- «Союз Чернобыль» является коллективным членом «БОЕВОГО БРАТСТВА» и объединения «Братство по оружию». Судьбы людей действительно переплетены: ликвидаторы после Чернобыля отправлялись в Афганистан, или наоборот, возвращались из Афганистана и ехали в Чернобыль. Некоторые затем принимали участие и в чеченских кампаниях. Из-за этого отделить одних ветеранов от других невозможно. Поэтому мы объединились в организацию «Братья по оружию» и будем проводить совместные мероприятия при поддержке правительства области, — подчеркнул член Общественной палаты области, председатель Саратовского областного отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Сергей Авезниязов.

По его словам, первые такие мероприятия уже прошли: более 1 тыс. детей со всей области приняли участие в творческом конкурсе, посвященном 35-й годовщине аварии на ЧАЭС.

- Это помогает ребятам узнать правду. Не ту, которую начинают показывать сейчас, какие-то блокбастеры, стрелялки, чудовищ. А то, что было на самом деле. Это важно. Все ликвидаторы — герои. Они боролись с невидимым врагом. И каждый, кто побывал в зоне заражения, по сути, ранен: получил дозу радиации. Это отличает их от участников других войн и локальных конфликтов, — считает Сергей Авезниязов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.