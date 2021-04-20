Названы адреса отключения воды в Поливановке
Стали известны адреса поселка Поливановка в Саратове, где в четверг будет отключена вода.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», в зоне отключения окажутся более 30 улиц, проездов и тупиков.
- Автобусная,
- Березовая,
- Большая Поливановская,
- Девятого мая,
- Дубовая,
- Еловая,
- Еловые проезды,
- Ключевая,
- Ключевые проезды,
- Курская,
- МалоПоливановские тупики,
- Мостовая,
- Ново-Автобусная,
- Ново-Автобусные тупики,
- Ново-Спортивные проезды,
- Ново-Стадионная,
- Ново-Стадионные тупики,
- Ольховая,
- Орловская,
- МалоПоливановские проезды,
- Подлесная,
- Ровенская,
- Ровенские проезды,
- Родниковая,
- Родниковые проезды,
- Санаторная,
- Стадионная,
- Старая Большая Поливановская,
- Широкая,
- Широкие проезды,
- Ягодная.
Воды не будет также в поликлинике №9, школе №52, почтовом отделении и филиале библиотеки №20.
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