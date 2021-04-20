Названы адреса отключения воды в Поливановке

Стали известны адреса поселка Поливановка в Саратове, где в четверг будет отключена вода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», в зоне отключения окажутся более 30 улиц, проездов и тупиков.

- Автобусная,

- Березовая,

- Большая Поливановская,

- Девятого мая,

- Дубовая,

- Еловая,

- Еловые проезды,

- Ключевая,

- Ключевые проезды,

- Курская,

- МалоПоливановские тупики,

- Мостовая,

- Ново-Автобусная,

- Ново-Автобусные тупики,

- Ново-Спортивные проезды,

- Ново-Стадионная,

- Ново-Стадионные тупики,

- Ольховая,

- Орловская,

- МалоПоливановские проезды,

- Подлесная,

- Ровенская,

- Ровенские проезды,

- Родниковая,

- Родниковые проезды,

- Санаторная,

- Стадионная,

- Старая Большая Поливановская,

- Широкая,

- Широкие проезды,

- Ягодная.

Воды не будет также в поликлинике №9, школе №52, почтовом отделении и филиале библиотеки №20.

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