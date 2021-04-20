Жителям Саратовской области выплатили 74 млн рублей по социальным контрактам

Их заключили с 1,7 тысячи граждан

В Саратовской области социальные контракты заключили с 1 776 гражданами.

- Больше половины из них заключены на поиск работы. В соответствии с условиями контрактов с начала года трудоустроено уже 396 человек, — рассказали «КП-Саратов» в региональном Минтруда.

Общая сумма выплаченной гражданам государственной социальной помощи составила 74 млн рублей.

Такие данные министр труда и соцзащиты Сергей Егоров доложил председателю областного правительства Роману Бусаргину на совещании.

Социальный контракт заключают с человеком на открытие собственного дела, на предпринимательство в качестве самозанятого без регистрации ИП, таких контрактов 153.

В 2021 году особое внимание уделяется открытию бизнеса и трудоустройству.

Новым направлением стало заключение контрактов для ведения личного подсобного хозяйства с материальной поддержкой до 100 тысяч рублей.

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