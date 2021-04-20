В саратовской консерватории выступит знаменитый органист Алексей Шмитов

Органист, доцент Московской консерватории Алексей Шмитов.

22 апреля в консерватории выступит знаменитый органист, доцент Московской консерватории Алексей Шмитов.

Алексей Шмитов являет собой прекрасный пример музыканта-универсала: не замыкаясь в рамках одного инструмента, он выступает и как пианист, и как органист. Музыкант неоднократно принимал участие в мастер-классах ведущих европейских органистов: Лео Кремера, Людгера Ломанна, Харальда Фогеля и др. В советские годы стал первым органистом, получившим звание лауреата международного конкурса. Репертуар Алексея Шмитова охватывает произведения Баха, раннего и позднего барокко, классицизма, французскую и немецкую романтическую музыку, русскую классику, музыку XX–XXI веков. Концерты Алексея Шмитова проходят на лучших концертных площадках мира. Артист сотрудничал с дирижерами Владимиром Юровским, Михаилом Плетнёвым, Аркадием Фельдманом, Людмилой Лицовой и многими другими.

Для саратовской публики Алексей Шмитов исполнит шедевры органной музыки XVIII – XIX вв. – произведения И.С. Баха, И. Л. Кребса и А. Гильмана

Начало в 19:00. Стоимость билетов — 500–600 рублей.

Телефон кассы: (8452) 39-92-32.