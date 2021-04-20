Умер ветеран саратовской педагогики Евгений Сказкин

Евгений Сказкин

Скончался председатель Саратовской региональной общественной организации ветеранов педагогического труда Евгений Сказкин.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования, он умер на 83-м году жизни.

- Министерство образования области выражает искренние соболезнования родным и близким Евгения Ивановича Сказкина, – отметили в ведомстве.

Он родился 10 января 1939 года в Энгельсе. Начал работу слесарем, но впоследствии сменил деятельность на педагогическую. Евгений Сказкин руководил профессиональными училищами, 20 лет занимал должность первого замначальника Саратовского областного управления профтехобразования, работал в министерстве образования области.

В 1999 году, выйдя на пенсию, он активно стал заниматься общественной деятельностью, создал Саратовскую региональную общественную организацию ветеранов педагогического труда для 12,5 тыс. пенсионеров-ветеранов учреждений образования области.

За долголетний и добросовестный труд Евгений Сказкин был награжден многими грамотами ведомств и организаций, имел почетное звание «Заслуженный учитель РФ», был награжден знаком «Отличник профтехобразования СССР», тремя Почетными знаками Губернатора Саратовской области.

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